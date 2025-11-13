На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Татарстане пассажир автобуса выбил контролеру зуб после просьбы показать билет

В Казани пассажир автобуса выбил контролеру зуб и попал на видео
true
true
true

В Казани перепалка между контролеров в автобусе и пассажиром переросла в драку. Об этом сообщили в Telegram-канале МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие №2».

Инцидент произошел в автобусе, следовавшем по маршруту №62, около остановки «Вертолетный завод». Контролер подхошел к паре и спросил у них билеты. Молодые люди отказались показывать билеты за их отсутствием и заявили, что у них есть две остановки, чтобы оплатить проезд.

«Когда им вежливо объяснили, что так нельзя и будет составлен протокол, их это так возмутило, что они перешли к насилию. Пассажир повел себя неадекватно, начал хамить контролеру, а после ударил его в лицо», — рассказали в пресс-службе предприятия.

Спутница агрессора напала на второго контролера, женщину, и оттаскала ее за волосы.

Сотрудники общественного транспорта сняли побои и написали на агрессоров заявление в полицию.

Ранее в Петербурге школьники побили пенсионерку в автобусе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами