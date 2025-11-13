В Татарстане пассажир автобуса выбил контролеру зуб после просьбы показать билет

В Казани перепалка между контролеров в автобусе и пассажиром переросла в драку. Об этом сообщили в Telegram-канале МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие №2».

Инцидент произошел в автобусе, следовавшем по маршруту №62, около остановки «Вертолетный завод». Контролер подхошел к паре и спросил у них билеты. Молодые люди отказались показывать билеты за их отсутствием и заявили, что у них есть две остановки, чтобы оплатить проезд.

«Когда им вежливо объяснили, что так нельзя и будет составлен протокол, их это так возмутило, что они перешли к насилию. Пассажир повел себя неадекватно, начал хамить контролеру, а после ударил его в лицо», — рассказали в пресс-службе предприятия.

Спутница агрессора напала на второго контролера, женщину, и оттаскала ее за волосы.

Сотрудники общественного транспорта сняли побои и написали на агрессоров заявление в полицию.

Ранее в Петербурге школьники побили пенсионерку в автобусе.