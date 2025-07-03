На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Девушка чудом выжила, получив отек Квинке после укуса шмеля в Подмосковье

В Подмосковье девушка чудом выжила, получив отек Квинке после укуса шмеля
true
true
true
close
Depositphotos

В Подмосковье 17-летняя девушка попала в больницу с отеком Квинке после укуса шмеля. Об этом сообщает телеканал 360.ru.

Инцидент произошел, когда девушка сидела на лавочке и почувствовала укол в руку — на тот момент она еще не поняла, что ее кто-то ужалил. Ночью у нее развился отек Квинке — появились одышка, нехватка воздуха и стремительно нарастающий отек в месте укуса.

Девушку в критическом состоянии доставили в Ступинскую больницу. Врачи оперативно начали противошоковую терапию и интенсивное лечение, что позволило стабилизировать ее состояние. Сейчас угрозы жизни пациентки нет.

До этого у девушки в Подмосковье произошел отек Квинке после укуса змеи — она также сидела на лавочке в момент укуса. Пострадавшая начала задыхаться, а на руке появился сильный отек.

Ранее в Приморье водитель потерял сознание из-за укуса шершня и влетел в столб.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами