Девушка чудом выжила, получив отек Квинке после укуса шмеля в Подмосковье

В Подмосковье 17-летняя девушка попала в больницу с отеком Квинке после укуса шмеля. Об этом сообщает телеканал 360.ru.

Инцидент произошел, когда девушка сидела на лавочке и почувствовала укол в руку — на тот момент она еще не поняла, что ее кто-то ужалил. Ночью у нее развился отек Квинке — появились одышка, нехватка воздуха и стремительно нарастающий отек в месте укуса.

Девушку в критическом состоянии доставили в Ступинскую больницу. Врачи оперативно начали противошоковую терапию и интенсивное лечение, что позволило стабилизировать ее состояние. Сейчас угрозы жизни пациентки нет.

До этого у девушки в Подмосковье произошел отек Квинке после укуса змеи — она также сидела на лавочке в момент укуса. Пострадавшая начала задыхаться, а на руке появился сильный отек.

Ранее в Приморье водитель потерял сознание из-за укуса шершня и влетел в столб.