В Госдуме объяснили, что домовые чаты в мессенджере Max не могут создаваться принудительно

Поручение главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина создать чаты жильцов в госмессенджере Max для каждого многоквартирного дома до конца 2025 года можно рассматривать скорее как рекомендацию, а не обязанность. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Он объяснил, что на законодательном уровне термин «домовой чат» не закреплен, а потому их создание не может происходить в принудительном порядке.

«На сегодняшний день для полномасштабной реализации этого предложения требуется совершенствование законодательной базы, так как само понятие «домовой чат» в нормативных актах не закреплено и не существует четкого правового регулирования, которое бы обязывало дома создавать такие чаты в принудительном порядке. Для реализации предложения потребуется ввести новую форму в жилищный кодекс или выпустить отдельное постановление правительства. Но и в этом случае останется проблема идентификации участника такого чата. По этой же причине собрания жильцов не проводятся по видеоконференцсвязи. Таким образом, на данный момент распоряжение можно рассматривать скорее как директиву, а не как законодательно подкрепленную обязанность», — сказал он.

Кошелев отметил, что создание чатов должно быть инициировано управляющей компанией или советом дома, однако заставлять жильцов в них вступать нельзя.

«О принудительном вступлении жильцов в такой чат не может быть и речи. Обычно такие инструменты носят рекомендательный или информационный характер для удобства коммуникации. Участие управляющих компаний в домовых чатах является распространенной и полезной практикой. Это позволяет жителям оперативно направлять заявки, а УК — информировать о решении вопросов и мониторить общественное мнение. Хотя прямого указания на обязательность их участия в новом чате Max нет, логично предположить, что именно УК или совет дома должны стать инициаторами его создания и администрирования. Поскольку процесс перехода на новый мессенджер только анонсирован, окончательные правила его использования, права и обязанности сторон, скорее всего, будут уточнены в дальнейшем», — добавил он.

12 ноября министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин на заседании Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совфеде заявил, что до конца 2025 года в мессенджере Max должны быть созданы чаты жильцов для каждого многоквартирного дома в России. Файзуллин уточнил, что реализация данного решения затронет почти миллион домов по всей стране.

