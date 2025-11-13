Россиянам рассказали, как питание влияет на работу мозга

Основой для поддержания когнитивных способностей и сохранения энергетического баланса организма является сбалансированное питание. Важно помогать мозгу функционировать без сбоев, обеспечивая его достаточным количеством кислорода, белков, жиров и сложных углеводов. Об этом «Известиям» рассказал врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Никита Гурьянов.

Эксперт рассказал, что белки, жиры и углеводы в рационе помогут защитить мозг от окислительного стресса и обеспечат нейроны стабильной энергией, главным источником которой является глюкоза. При этом, по словам врача, важно отдавать предпочтение сложным углеводам, таким как крупы, овощи и бобовые. Благодаря им удастся постоянно снабжать организм энергией.

Жирные кислоты омега-3, которыми богата рыба, орехи и морепродукты, формируют клеточные мембраны нейронов. Гурьянов добавил, что мононенасыщенные жиры, содержащиеся в растительном масле и авокадо, поддерживают эластичность сосудов.

Витамины группы B способствуют выработке нейромедиаторов, а железо и магний обеспечивают приток кислорода и улучшают память. По словам врача, также для работы мозга важны минералы. Кроме того, железо, которым богаты мясо и бобовые, участвует в переносе кислорода и синтезе нейромедиаторов. А цинк, содержащийся в морепродуктах и семечках, улучшает передачу нервных импульсов, отметил специалист.

«Как же выглядит идеальная тарелка для мозга, объединяющая все эти принципы? Ее основу (примерно 50%) должны составлять некрахмалистые овощи: разноцветный салат, брокколи, шпинат. Четверть (25%) следует отвести под качественный белок. Это может быть рыба на гриле, куриная грудка или чечевица. И оставшиеся 25% — это сложные углеводы (киноа, булгур, сладкий картофель). Завершающим штрихом станут полезные жиры», — сказал Гурьянов.

При этом он напомнил, что правильное питание должно сочетаться с качественным сном и умеренной физической активностью.

