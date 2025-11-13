На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин сдавал квартиры для занятия проституцией и лишился жилья

СК: житель Перми признан виновным в организации занятием проституцией
Максим Блинов/РИА Новости

Жителя Перми, сдававшего жилье в аренду, признали виновным в организации занятия проституцией. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по региону.

«С января 2023 года по март 2024 года виновный, являясь собственником помещений, расположенных на территории города Перми, с целью получения регулярного материального дохода систематически предоставлял их в краткосрочную (посуточно) аренду лицам для организации занятия проституцией», — рассказали в СК.

По версии следствия, о планах организаторов мужчина знал. За сдачу квартир в аренду осужденный получал от людей, вовлеченных в занятие проституцией, оплату как наличными, так и переводами на карту.

В ходе следствия на имущество осужденного, посредством которого было совершено преступление, наложили арест. Его стоимость оценивается более чем в 12,8 млн рублей.

В итоге жителя Перми приговорили к штрафу. Четыре квартиры, принадлежащие ему, обращены в доход государства. Дела в отношении других организаторов сейчас рассматриваются в суде.

Ранее в Екатеринбурге мигранта, обвиняемого в организации проституции, лишили ВНЖ.

