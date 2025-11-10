В Екатеринбурге мигранта, обвиняемого в организации проституции, лишили ВНЖ

В Екатеринбурге обвиняемого в организации проституции лишили ВНЖ

Мигранта, подозреваемого в организации проституции в Екатеринбурге, лишили вида на жительство. Об этом сообщает «Урал Live».

По данным Telegram-канала, 40-летний иностранец с документом вовлекал женщин в сферу оказания услуг сексуального характера.

В отношении мигранта возбудили уголовное дело. В случае, если его вина будет доказана, фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

После того как о действиях обвиняемого стало известно, правоохранители провели проверку. Они полагают, что его действия «направлены на создание угрозы безопасности» РФ. Основываясь на этом, иностранца лишили вида на жительство.

«В правоохранительных органах отмечают, что это, пожалуй, первый случай, когда на рынок проституции в уральской столице попытались зайти иностранцы», – сообщается в публикации.

Дело мигранта передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно о выдворении из России мигранта-педофила.