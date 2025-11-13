Кассирша российской кондитерской фабрики присвоила себе 36 млн рублей

В Кузбассе вынесли приговор 42-летней женщине, которая присвоила себе 36 млн рублей, работая на кондитерской фабрике. Об этом сообщает «Кузбасс Первый».

Инцидент произошел в городе Березовском — кассирша местной кондитерской фабрики в течение трех лет получала наличные от контролеров инкассаторской службы по договорам поставки, а затем не вносила сведения о них в бухгалтерскую программу, присваивая средства себе. На похищенные деньги семья злоумышленницы приобрела автомобили, квартиру и путевки на зарубежный отдых.

Кемеровский областной суд приговорил женщину к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд обязал ее вернуть кондитерской фабрике все похищенные денежные средства в размере 36 млн рублей.

Ранее кассирша-мошенница продавала фанатам несуществующие билеты на концерт «Руки Вверх».