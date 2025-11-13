На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кассирша российской кондитерской фабрики присвоила себе 36 млн рублей

В Кузбассе кассиршу кондитерской фабрики осудили за присвоение 36 млн рублей
true
true
true
close
Shutterstock

В Кузбассе вынесли приговор 42-летней женщине, которая присвоила себе 36 млн рублей, работая на кондитерской фабрике. Об этом сообщает «Кузбасс Первый».

Инцидент произошел в городе Березовском — кассирша местной кондитерской фабрики в течение трех лет получала наличные от контролеров инкассаторской службы по договорам поставки, а затем не вносила сведения о них в бухгалтерскую программу, присваивая средства себе. На похищенные деньги семья злоумышленницы приобрела автомобили, квартиру и путевки на зарубежный отдых.

Кемеровский областной суд приговорил женщину к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд обязал ее вернуть кондитерской фабрике все похищенные денежные средства в размере 36 млн рублей.

Ранее кассирша-мошенница продавала фанатам несуществующие билеты на концерт «Руки Вверх».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами