Россиянин украл у уличного художника картину за 120 тысяч ради свадебного подарка

Житель Хабаровска похитил картину у уличного художника, чтобы подарить ее на свадьбе друга. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Недавно в полицию города обратился 65-летний художник. После выставки-продажи своих работ в центре Хабаровска у него пропала картина «Корфовский ручей», стоимость которой он оценил в 120 тыс. рублей.

Вора нашли по записям с камер видеонаблюдения, расположенных неподалёку от места происшествия. Им оказался 30-летний местный житель. Он был неоднократно судим за имущественные и насильственные преступления и неофициально трудился разнорабочим на стройке.

Мужчина не стал отрицать вину и признался, что планировал преподнести украденную картину в качестве свадебного подарка другу. Ее уже вернули законному владельцу. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

