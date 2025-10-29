На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин украл у уличного художника картину за 120 тысяч ради свадебного подарка

В Хабаровске мужчина украл картину у уличного художника ради свадебного подарка
true
true
true
close
Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю

Житель Хабаровска похитил картину у уличного художника, чтобы подарить ее на свадьбе друга. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Недавно в полицию города обратился 65-летний художник. После выставки-продажи своих работ в центре Хабаровска у него пропала картина «Корфовский ручей», стоимость которой он оценил в 120 тыс. рублей.

Вора нашли по записям с камер видеонаблюдения, расположенных неподалёку от места происшествия. Им оказался 30-летний местный житель. Он был неоднократно судим за имущественные и насильственные преступления и неофициально трудился разнорабочим на стройке.

Мужчина не стал отрицать вину и признался, что планировал преподнести украденную картину в качестве свадебного подарка другу. Ее уже вернули законному владельцу. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее пермяк украл тушенку со склада колонии и сам едва не попал за решетку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами