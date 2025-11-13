«Хромаю до сих пор»: пострадавший рассказал о последствиях обрушения «Снежкома»

Пострадавший рассказал об ушибах и хромоте из-за попавших в него обломков «Снежкома»

Во время обрушения конструкций горнолыжного комплекса «Снежком» в подмосковном Красногорске казалось, что происходит взрыв. Об этом «Газете.Ru» рассказал очевидец произошедшего Андрей Борисов, отметив, что часть обломков отлетела ему в ноги — мужчина получил ушибы и до сих пор хромает.

«Я проходил где-то метрах в 200 от этого происшествия. Мне показалось, что это был взрыв. Потом, как оказалось, это было обрушение конструкции, и эти частицы мелкие полетели. Мне в ноги ударило, ушибы получил. Я все зафиксировал, хромаю до сих пор. От столбняка еще поставили прививку, бросает в жар, в пот — в общем, немного нестабильное состояние. В правоохранительные органы собираюсь обращаться, но администрация вышла на связь и представитель демонтажной организации — думаю с ними пойти на мировую», — сказал он.

Мужчина уточнил, что хочет получить от представителей компании компенсацию за лечение и моральный ущерб.

11 ноября в подмосковном Красногорске во время демонтажных работ рухнула опорная колонна бывшего горнолыжного комплекса «Снежком». В результате три человека получили травмы, повреждены более 140 автомобилей, выбиты окна в нескольких домах. Причиной инцидента могло стать нарушение технологий демонтажа. Власти и подрядная организация, которую проверит прокуратура, пообещали возместить ущерб. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее блогер Юлия Миронова заявила, что обломки «Снежкома» разбили ей окна в квартире.