«Огромное количество стекла»: блогер-миллионик Юлия Миронова пострадала из-за обрушения «Снежкома»

Блогер-миллионик Юлия Миронова рассказала «Газете.Ru», что ее квартира пострадала при обрушении конструкций горнолыжного комплекса «Снежком» в подмосковном Красногорске — обломки выбили оконные стекла на кухне.

«Меня дома не было. Я от соседей узнала, что в наш дом после обрушения конструкции «Снежкома» полетели строительный мусор, грязь, песок, булыжники, что разбито окно в моей квартире. Когда вернулась, увидела огромное количество стекла на кухне. Соответственно, разбитое стекло, поврежденная рама, в которой это стекло стоит. Уже в процессе узнала, что произошло. К нам приходили и полиция, и МЧС, и участковые. Все заявления написаны, все повреждения сняты, все отфотографировано», — сказала она.

Миронова уточнила, что занимающаяся сносом компания прислала к ней оценщика и пообещала все заменить. Блогер добавила, что не планирует подавать заявление на моральный ущерб.

«Компания, которая занимается сносом «Снежкома», проявилась. Прислали человека для оценки повреждений стекла. Сказали, что из-за того, что повреждена рама, нужно заменять полностью весь блок. У нас эркерное окно, которое состоит из пяти секций. Соответственно, они сказали, что они все заменят. Но, опять же, пока они только сказали. Естественно, какие-то процедурные согласования будут с компанией, которая окнами занимается, то есть пока по факту действий никаких не сделано. Но они обещают. Пока так. Именно замена окна полная, никакой дополнительной финансовой компенсации речи не шло. На моральный ущерб мы подавать не планируем. Надеемся на то, что стекло заменят, так как других повреждений у нас нет», — добавила она.

11 ноября в подмосковном Красногорске во время демонтажных работ рухнула опорная колонна бывшего горнолыжного комплекса «Снежком». В результате три человека получили травмы, повреждены более 140 автомобилей, выбиты окна в шести квартирах. Причиной инцидента могло стать нарушение технологий демонтажа. Власти и подрядная организация, которую проверит прокуратура, пообещали возместить ущерб. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

