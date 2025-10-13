На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Индии мужчину заставили помыть ноги чиновнику и выпить эту воду за мем с его участием

В Индии мужчина помыл ноги чиновнику и выпил эту воду за созданный про него мем
Times of India

В Индии мужчину заставили помыть ноги чиновнику и выпить эту воду за создание и распространение мема с его участием, пишет The Times of India.

Конфликт разгорелся вокруг Ануджа Пандея, который ранее имел проблемы с законом из-за продажи алкоголя. Другой мужчина создал с помощью ИИ мем-видео, где на Пандее висит гирлянда из обуви — оскорбительный образ в индийской культуре, и разместил в соцсетях. Несмотря на то, что автор позже удалил публикацию и принес извинения, этого оказалось недостаточно.

Для урегулирования спора был созван сельский панчаят (собрание старейшин). По данным очевидцев и информации в СМИ, на этом собрании было принято, что в качестве наказания обидчика заставили вымыть ноги Ануджу, а затем выпить эту же воду. Акт был совершен при большом скоплении народа, а его запись быстро разошлась по интернету.

После того, как кадры разошлись по сети, полиция начала расследование по факту случившегося.

Ранее индийский чиновник переломал сотрудникам аэропорта кости за просьбу оплатить багаж.

