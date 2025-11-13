На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Хабаровске осудили бизнесмена, легализовавшего почти 900 млн рублей

Бизнесмена из Хабаровска отправили в колонию за легализацию 877,9 млн рублей
true
true
true
close
Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу

Центральный районный суд Хабаровска приговорил местного предпринимателя к четырем годам и трем месяцам лишения свободы за легализацию 877,9 млн рублей, предназначавшихся для строительства школ и объекта газоснабжения. Об этом сообщило управление Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу в Telegram-канале.

По информации надзорного ведомства, деньги должны были быть потрачены на возведение образовательных учреждений в Хабаровском и Забайкальском краях, а также объекта газоснабжения в Чите. Однако средства были похищены и позже легализованы осужденным бизнесменом, действовавшим в составе организованной группы.

«Определено окончательное наказание в виде четырех лет и трех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в заявлении.

Из него следует, что предприниматель ввел похищенные бюджетные деньги в легальный хозяйственный оборот под видом прибыли, полученной в результате заключения гражданско-правовых сделок по подложным договорам.

11 ноября бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева обвинили в хищении в особо крупном размере при заключении строительных контрактов. Речь идет о сумме в несколько миллиардов рублей. В 2024 году экс-чиновника приговорили к 13 годам колонии за два эпизода особо крупной растраты и мошенничество в крупном размере.

Ранее в Красноярске бизнесмену предъявили обвинения в хищении песчано-гравийной смеси на 3,3 млрд рублей.

