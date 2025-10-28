В Красноярске бизнесмена обвинили в хищении песчано-гравийной смеси на 3,3 млрд рублей

В Красноярском крае директора одной из компаний обвиняют в хищении полезных ископаемых на сумму 3,3 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ в Telegram-канале.

По данным следствия, он вместе с сообщниками незаконно добыл более 6,5 млн кубометров песчано-гравийной смеси.

«Вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации в сфере разработки гравийных и песчаных карьеров. Он обвиняется в совершении хищения полезных ископаемых группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). <…> В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сказано в сообщении.

Имя директора в СК РФ не уточнили. Тем временем Железнодорожный районный суд Красноярска избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 25 декабря в отношении генерального директора компании «Енисей-М» М.М. Абасова. Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Красноярского края, он также является депутатом Емельяновского окружного совета депутатов первого созыва и обвиняется в краже в особо крупном размере.

По данным следствия, с января 2014 года по ноябрь 2025 года участники дела, нарушив условия лицензии на добычу песчано-гравийной смеси, а также после истечения срока её действия, с использованием спецтехники незаконно добывали полезные ископаемые на трех участках в Берёзовском районе. Общий объём похищенного превысил 6,5 млн кубометров, а ущерб оценивается более чем в 3,3 млрд рублей.

