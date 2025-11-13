«Оплевали и забросали сигаретами»: на Урале школьницы издевались над сверстницей

В поселке Горный Щит под Екатеринбургом школьники издевались над сверстницей и снимали это на видео. Запись опубликовало издание «E1.ru».

Инцидент произошел вечером 11 ноября у местной школы. По данным СМИ, школьницы из пятого и восьмого классов вызвали сверстницу на встречу для разборок, куда пришли с группой поддержки.

«На нее явились около 50 человек. Девочку оплевали, дали ей пощечины, забросали подожженными сигаретами. Дети стояли и снимали на видео. Ни один не заступился, а стояли и смотрели, ржали», — рассказала собеседница издания.

После появления видео разборок в сети этим заинтересовалась полиция.

«Сотрудники подразделения ПДН выясняют обстоятельства инцидента. Все участники конфликта установлены», — рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Ранее в Иркутской области двоих подростков задержали после избиения девочки.