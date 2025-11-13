На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Оплевали и забросали сигаретами»: на Урале школьницы издевались над сверстницей

В поселке под Екатеринбургом школьницы оплевали сверстницу
true
true
true
close
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В поселке Горный Щит под Екатеринбургом школьники издевались над сверстницей и снимали это на видео. Запись опубликовало издание «E1.ru».

Инцидент произошел вечером 11 ноября у местной школы. По данным СМИ, школьницы из пятого и восьмого классов вызвали сверстницу на встречу для разборок, куда пришли с группой поддержки.

«На нее явились около 50 человек. Девочку оплевали, дали ей пощечины, забросали подожженными сигаретами. Дети стояли и снимали на видео. Ни один не заступился, а стояли и смотрели, ржали», — рассказала собеседница издания.

После появления видео разборок в сети этим заинтересовалась полиция.

«Сотрудники подразделения ПДН выясняют обстоятельства инцидента. Все участники конфликта установлены», — рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Ранее в Иркутской области двоих подростков задержали после избиения девочки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами