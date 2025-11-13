На Кубани начали проверку «приюта-концлагеря»

МВД: в станице Роговской проверят приют на жестокое обращение с животными

Полиция Тимашевского района Краснодарского края проведет проверку в станице Роговской по факту появления информации о жестоком обращении с животными в местном приюте. Об этом сообщает государственное управление МВД России по региону в Telegram-канале.

«На основании <...> публикации о возможных фактах жестокого обращения с животными, полицией Тимашевского района инициировано проведение проверки», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, по окончании разбирательства будут приняты необходимые меры реагирования.

Речь идет о заведении, расположенном в Тимашевском районе Кубани, где пенсионерка устроила для животных «приют-концлагерь». Телеканал «Краснодар» сообщил, что в станице Роговской работают несколько приютов. По словам журналистов, всеми четырьмя заведениями владеет одна женщина. Условия содержания животных в приютах ужасные. По всей территории «разбросан мусор, тухлое мясо, кости и внутренние органы, в которых копошатся опарыши и мухи».

По словам волонтеров и местных активистов, в приютах на данный момент обитают порядка 700 собак и кошек, которых необходимо спасти.

Ранее россиянам рассказали о правильном уходе за животными из приюта.