На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд продлил арест компаньону обвиняемого в мошенничестве экс-судьи Момотова

В Краснодаре суд продлил арест компаньону экс-судьи Момотова Марченко
true
true
true
close
Shutterstock

Октябрьский районный суд Краснодара продлил срок содержания под стражей компаньону бывшего судьи Верховного суда России Виктора Момотова Андрею Марченко, его сыну Ивану, а также доверенному лицу предпринимателя Ольге Тимофеенко. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд продлил арест Андрею и Ивану Марченко, а также Тимофеенко на 2 месяца 16 суток», — говорится в сообщении.

Защита Андрея Марченко пообещала обжаловать решение инстанции.

Генеральная прокуратура РФ считает, что Момотов создал гостиничный бизнес вместе с криминальным авторитетом и сотрудничал с организованной преступной группировкой «Покровские».

Утверждается, что экс-судья совместно с Марченко-старшим легализовал объекты недвижимости, возведенные с нарушением законодательства, под будущие гостиницы в разных регионах страны, их общая стоимость составляет порядка 9 млрд рублей.

Кроме того, Момотов и Марченко якобы уклонялись от уплаты налогов, задолжав государству около 500 млн рублей.

Ранее Момотова обязали заплатить 3000 рублей по иску Генпрокуратуры РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами