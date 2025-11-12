Суд продлил арест компаньону обвиняемого в мошенничестве экс-судьи Момотова

Октябрьский районный суд Краснодара продлил срок содержания под стражей компаньону бывшего судьи Верховного суда России Виктора Момотова Андрею Марченко, его сыну Ивану, а также доверенному лицу предпринимателя Ольге Тимофеенко. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд продлил арест Андрею и Ивану Марченко, а также Тимофеенко на 2 месяца 16 суток», — говорится в сообщении.

Защита Андрея Марченко пообещала обжаловать решение инстанции.

Генеральная прокуратура РФ считает, что Момотов создал гостиничный бизнес вместе с криминальным авторитетом и сотрудничал с организованной преступной группировкой «Покровские».

Утверждается, что экс-судья совместно с Марченко-старшим легализовал объекты недвижимости, возведенные с нарушением законодательства, под будущие гостиницы в разных регионах страны, их общая стоимость составляет порядка 9 млрд рублей.

Кроме того, Момотов и Марченко якобы уклонялись от уплаты налогов, задолжав государству около 500 млн рублей.

Ранее Момотова обязали заплатить 3000 рублей по иску Генпрокуратуры РФ.