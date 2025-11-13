В Кузбассе сын с отцом устроили поединок на табуретах и отправились спать

В Кемеровской области домашний разборки между сыном и отцом закончились госпитализацией последнего. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кузбасса.

Инцидент произошел в Мариинске. Как установили правоохранители, что между 58-летним отцом и 34-летним сыном случилась перепалка, которая переросла в драку.

«В момент словесной перепалки 58-летний мариинец взял металлический табурет, бросил его в сына, попав тому в область таза. В ответ 34-летний горожанин нанес отцу не менее трех ударов в область головы этим же предметом», — рассказали в МВД.

После этого конфликтующие разошлись по комнатам и заснули. На утро старший мужчина почувствовал недомогание и вызвал скорую, его забрали в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК РФ. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

