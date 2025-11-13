На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Прогулка по парку с пончиком в руках едва не закончилась для москвички трагедией

В Москве врачи спасли девушку с анафилактическим шоком после укуса осы
Telegram-канал «Московская медицина»

Врачи Института имени Склифосовского спасли девушку, для которой прогулка с пончиком по парку едва не закончилась трагедией. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Инцидент произошел в октябре 2025 года в одном из столичных парков. Девушка ужалила оса, привлеченная запахом сладости. Укус вызвал анафилактический шок — аллергию, которая привела к нарушению дыхания и сердечного ритма. Пациентка успела вызвать скорую помощь, после чего потеряла сознание.

Прибывшая на место бригада нашла девушку в тяжелом состоянии. Ее подключили к аппарату ИВЛ и доставили в больницу, где врачам удалось стабилизировать ее состояние.

«При обследовании у нее была выявлена мерцательная аритмия; с помощью препаратов кардиологи нормализовали работу сердца. Для дальнейшей диагностики и лечения пациентку перевели в кардиологическую реанимацию», — рассказали в пресс-службе Склифа.

После лечения пациентке провели контрольные обследования, которые показали, что никаких отклонений нет. Ее выписали домой.

Ранее в Коми врачи спасли 16-летнего подростка от пожизненной инвалидности.

