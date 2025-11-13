Врач объяснил, что делать, если увеличился лимфатический узел

Увеличение лимфатических узлов может указывать как на обычный воспалительный процесс, так и на злокачественное новообразование. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-онколог Скандинавского Центра Здоровья Сергей Иванов. Он подчеркнул, что уплотнение не следует оставлять без внимания, особенно, если оно наблюдается более двух недель.

При этом, по его словам, установить причину увеличения лимфоузла может только врач. Самостоятельно определить разницу между обычным воспалением и серьезным заболеванием практически невозможно.

«Раннее обследование оказывает помощь в обнаружении болезни на начальном этапе и запуске лечения, или же в подтверждении отсутствия опасности. В одной ситуации женщина получила раннюю диагностику и надежду на успешную терапию, в другой мужчина удостоверился, что онкология не вернулась, и смог продолжать жить без тревог», — рассказал Иванов.

Врач-терапевт клиники IQ Plastique Дзерасса Ходова до этого говорила, что симптомы онкологического заболевания зависят от вида и характера роста новообразования, а также от всех имеющихся хронических заболеваний пациента.

Она выделила такие симптомы как потливость, особенно в ночное время, увеличение размеров лимфатических узлов, длительно сохраняющееся повышение температуры тела без других симптомов, одышка или длительный кашель, который не поддается лечению.

