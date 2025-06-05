Врач рассказал, как распознать рак простаты на ранней стадии

Среди заболеваний предстательной железы рак простаты занимает особое место у мужчин пожилого возраста, уступая по распространенности только раку легких. Пик развития этой опасной онкопатологии приходится на 60-70 лет. Онкоуролог «СМ-Клиника» Антон Одегнал рассказал «Газете.Ru», по каким симптомам можно распознать рак простаты.

Наибольшее количество случаев развития злокачественной опухоли простаты наблюдается у мужчин старше 60-ти лет — более 70%. Однако в последнее время среди представителей мужского пола младшей возрастной группы тоже встречаются пациенты с этим заболеванием.

«Рак предстательной железы по сравнению с другими онкозаболеваниями, например, раком легкого или плоскоклеточным раком желудка, отличается менее выраженной агрессивностью и медленным ростом. У некоторых мужчин опухоль может прогрессировать годами, не проявляя каких-либо заметных признаков, что создает обманчивую иллюзию здоровья», — отметил онкоуролог.

Тем не менее по мере увеличения размеров злокачественная опухоль начинает давать о себе знать, и это часто происходит на запущенных стадиях, когда новообразование значительно разрастается и оказывает давление на мочеиспускательный канал. В наиболее тяжелых ситуациях рак простаты может давать метастазы в кости, мочевой пузырь и кишечник.

Одегнал посоветовал мужчинам очень внимательно относиться к своему здоровью и обратить внимание на ряд симптомов, которые могут периодически доставлять физический дискомфорт.

Прежде всего это появление крови в моче и боли при мочеиспускании. Этот признак может возникнуть как на ранних этапах заболевания, так и при его дальнейшем распространении на окружающие ткани.

Еще один подозрительный симптом — непроизвольное мочеотделение, учащение позывов к мочеиспусканию, особенно в ночное время, неполное опорожнение мочевого пузыря. Такое состояние часто является следствием сдавления мочевого канала опухолью и требует срочной консультации с врачом-урологом.

Кроме того, о развитии онкологического процесса в предстательной железе явственно говорит отек половых органов и увеличение лимфатических узлов в паху — признак распространения опухоли по лимфатической системе. Отечность нередко сопровождается болями в промежности и большим дискомфортом во время сидения. На фоне такого состояния у некоторых мужчин могут возникнуть сексуальные расстройства и эректильная дисфункция.

Онкоуролог также порекомендовал проверить уровень ПСА (простатспецифического антигена) в крови. Если ПСА выше 4 нг/мл, это означает, что в предстательной железе начались какие-то патологические изменения. А ПСА, превышающий 10 нг/мл, зачастую говорит о наличии злокачественной опухоли и, скорее всего, появлении метастазов.

По мнению эксперта, при своевременной диагностике рак предстательной железы хорошо поддается лечению. «Если мужчины будут регулярно проходить профилактические осмотры и сдавать анализ на уровень ПСА, опухоль можно будет обнаружить на ранней стадии, когда вероятность полного излечения достигает 98%», — подчеркнул Одегнал.

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