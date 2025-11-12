Россиянам рассказали, что смертельно опасно делать при пневмонии

12 ноября отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией — одного из самых опасных воспалительных заболеваний дыхательной системы. По данным Роспотребнадзора, в последние годы россияне болеют пневмонией в два раза чаще, чем раньше. Ученые Пермского Политеха рассказали, как меняется дыхание во время болезни и почему длительная его задержка может быть опасна даже для спортсменов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Пневмония начинается, когда инфекция — бактерии, вирусы или грибки — преодолевает защитные барьеры дыхательных путей и достигает альвеол.

«Если местный иммунитет не справляется, в легочной ткани запускается воспаление. Сосуды расширяются, и альвеолы заполняются жидкостью, иммунными клетками и белком фибрином. Из-за этого газообмен нарушается: кислород не поступает в кровь, а углекислый газ не выводится», — объяснил доктор медицинских наук, профессор кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Олег Долгих.

У здорового человека дыхание обычно смешанное — в нем участвуют и диафрагма, и грудная клетка. Во время болезни у пациентов преобладает реберный тип дыхания. Организм включает компенсаторные механизмы, чтобы увеличить объем грудной клетки и частично восполнить потерю дыхательной функции.

«При воспалении часто страдает плевра — оболочка легкого. Это делает глубокие вдохи болезненными, поэтому активнее начинают работать грудные мышцы», — пояснил профессор.

Многие думают, что вдох провоцирует нехватка кислорода, но главным стимулом является избыток углекислого газа. Когда CO₂ растворяется в крови, образуется угольная кислота, которая повышает кислотность. Это улавливают специальные хеморецепторы в мозге и сонных артериях, посылая сигнал к вдоху.

«Таким образом, именно кислотность крови, а не концентрация кислорода, заставляет нас дышать», — отметил кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Валерий Литвинов.

Кратковременные задержки дыхания на 1–2 минуты полезны для тренировки сосудов и легочной эластичности. Но при пневмонии или длительных попытках удерживать воздух это опасно.

«Задержка более пяти минут — экстремальная нагрузка. Она может вызвать скачки давления, повреждения легких и гипоксию мозга», — предупредил Долгих.

Ранее в России впервые изучили влияние вейпинга на здоровье.