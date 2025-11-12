На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, что смертельно опасно делать при пневмонии

ПНИПУ: задержка дыхания смертельно опасна при пневмонии
true
true
true
close
Freepik

12 ноября отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией — одного из самых опасных воспалительных заболеваний дыхательной системы. По данным Роспотребнадзора, в последние годы россияне болеют пневмонией в два раза чаще, чем раньше. Ученые Пермского Политеха рассказали, как меняется дыхание во время болезни и почему длительная его задержка может быть опасна даже для спортсменов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Пневмония начинается, когда инфекция — бактерии, вирусы или грибки — преодолевает защитные барьеры дыхательных путей и достигает альвеол.

«Если местный иммунитет не справляется, в легочной ткани запускается воспаление. Сосуды расширяются, и альвеолы заполняются жидкостью, иммунными клетками и белком фибрином. Из-за этого газообмен нарушается: кислород не поступает в кровь, а углекислый газ не выводится», — объяснил доктор медицинских наук, профессор кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Олег Долгих.

У здорового человека дыхание обычно смешанное — в нем участвуют и диафрагма, и грудная клетка. Во время болезни у пациентов преобладает реберный тип дыхания. Организм включает компенсаторные механизмы, чтобы увеличить объем грудной клетки и частично восполнить потерю дыхательной функции.

«При воспалении часто страдает плевра — оболочка легкого. Это делает глубокие вдохи болезненными, поэтому активнее начинают работать грудные мышцы», — пояснил профессор.

Многие думают, что вдох провоцирует нехватка кислорода, но главным стимулом является избыток углекислого газа. Когда CO₂ растворяется в крови, образуется угольная кислота, которая повышает кислотность. Это улавливают специальные хеморецепторы в мозге и сонных артериях, посылая сигнал к вдоху.

«Таким образом, именно кислотность крови, а не концентрация кислорода, заставляет нас дышать», — отметил кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Валерий Литвинов.

Кратковременные задержки дыхания на 1–2 минуты полезны для тренировки сосудов и легочной эластичности. Но при пневмонии или длительных попытках удерживать воздух это опасно.

«Задержка более пяти минут — экстремальная нагрузка. Она может вызвать скачки давления, повреждения легких и гипоксию мозга», — предупредил Долгих.

Ранее в России впервые изучили влияние вейпинга на здоровье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами