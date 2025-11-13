На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Волгоградца задержали за распространение порно с детьми

В Волгограде мужчину задержали за распространение детского порно
close
Depositphotos

В Волгограде 31-летнего мужчину задержали по подозрению в распространении детского порно. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По данным правоохранительных органов, подозреваемый скачал в теневом сегменте интернета порнографические материалы с изображением несовершеннолетних на свой мобильный телефон. А после этого мужчина отправил эти материалы пользователям одной из социальных сетей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 242.1 УК РФ — изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Во время обыска у фигуранта изъяли сетевое устройство, средства мобильной связи и иные значимые для расследования предметы.

Ранее в Петербурге педофил растлевал девочек, распространял детское порно и получил срок.

