Волгоградца задержали за распространение порно с детьми

В Волгограде 31-летнего мужчину задержали по подозрению в распространении детского порно. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По данным правоохранительных органов, подозреваемый скачал в теневом сегменте интернета порнографические материалы с изображением несовершеннолетних на свой мобильный телефон. А после этого мужчина отправил эти материалы пользователям одной из социальных сетей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 242.1 УК РФ — изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Во время обыска у фигуранта изъяли сетевое устройство, средства мобильной связи и иные значимые для расследования предметы.

