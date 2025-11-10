«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир и передала загадочное сообщение

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала в эфир очередное загадочное сообщение. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал «УВБ-76 логи».

По данным канала, сообщение от 10 ноября 2025 года в 11:24 по московскому времени звучало как «НЖТИ 76515 АНКЕРЫЙ 1585 6817». Анкер — это крепежное изделие, которое различными способами закрепляется в несущем основании и удерживает какую-либо конструкцию.

До этого радиостанция передавала сигналы последний раз 6 ноября, тогда было зафиксировано три сообщения, одно из которых содержало слово «Крым». В предыдущих эфирах также фигурировали термины «подствольный» и «мозгопрах», что созвучно с прошлым сообщением станции — «моргопрах», прозвучавшим 19 февраля 2022 года.

Станция УВБ-76, работающая с 1970-х годов, в обычное время транслирует непрерывный жужжащий сигнал, за что получила прозвище «Жужжалка». Ее также называют «Радиостанцией Судного дня», поскольку считается, что она является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, и якобы до сих пор используется Россией.

