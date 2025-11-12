На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Брат расправился с сестрой, родившей детей от двух разных мужчин

В Азербайджане мужчина получил срок после расправы с сестрой из ревности
Shutterstock

В Азербайджане суд вынес приговор мужчине, который жестоко расправился с сестрой из-за ревности. Об этом сообщает oxu.az.

Инцидент произошел в квартире, куда женщина вернулась вечером. Отправив брата за сигаретами, фигурант набросил полотенце на шею родственницы. Спустя некоторое время она перестала дышать. Поняв это, мужчина отправился в отделение полиции и признался в содеянном.

Выяснилось, что мужчина не одобрял поведение сестры. Так, в 2019-2020 годах она встречалась с возлюбленным, и, не зарегистрировав отношения официально, родила ребенка.

Позже пара рассталась, женщина нашла другого мужчину. Как и в первом случае, они не спешили расписываться, но у них появился ребенок. В результате пара рассталась.
Брат ревновал сестру и испытывал к ней ненависть.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы.

Ранее в Москве ревнивый полицейский напал с ножом на бывшую жену.

