Брат расправился с сестрой, родившей детей от двух разных мужчин

В Азербайджане суд вынес приговор мужчине, который жестоко расправился с сестрой из-за ревности. Об этом сообщает oxu.az.
Инцидент произошел в квартире, куда женщина вернулась вечером. Отправив брата за сигаретами, фигурант набросил полотенце на шею родственницы. Спустя некоторое время она перестала дышать. Поняв это, мужчина отправился в отделение полиции и признался в содеянном.
Выяснилось, что мужчина не одобрял поведение сестры. Так, в 2019-2020 годах она встречалась с возлюбленным, и, не зарегистрировав отношения официально, родила ребенка.
Позже пара рассталась, женщина нашла другого мужчину. Как и в первом случае, они не спешили расписываться, но у них появился ребенок. В результате пара рассталась.
Брат ревновал сестру и испытывал к ней ненависть.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы.
