В Госдуме обсудили внедрение традиционных ценностей в индустрию рекламы

В ИРИ рассказали о стандарте отражения в рекламе традиционных ценностей
Максим Блинов/РИА Новости

В России подготовлен стандарт отражения традиционных ценностей в рекламе, документ разработан рабочей группой комиссии РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере, сообщил на заседании комиссии глава Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский.

Главной темой обсуждения стало обеспечение национального суверенитета в медиаиндустрии и предпринимательстве в информационной сфере.

В ходе встречи генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор подчеркнул, что стандарт определяет порядок интеграции в рекламу образов, отражающих традиционные духовно-нравственные ценности: крепкую семью, служение Отечеству, созидательный труд, патриотизм, гражданственность и единство народов России.

Председатель рабочей группы комиссии по продвижению духовно-нравственных ценностей в рекламе Марина Ким отметила, что участники согласны с большинством положений стандарта, однако документ требует доработки. «Пока мы предлагаем сосредоточиться на разработке методологии оценки внедрения ценностей, например, по направлению «Крепкая семья», и подготовить каталог лучших практик», — сказала она.

Также участники обсудили меры поддержки российских производителей контента. Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер призвал к расширению мер адресной поддержки отечественных медиаплатформ. Он отметил, что, в отличие от стран ЕС, где действует требование о доле национального контента, в России подобных механизмов пока нет.

Гореславский тоже подчеркнул необходимость создания комплексных инструментов поддержки контент-мейкеров — финансовых, инфраструктурных и образовательных, а также развития механизмов продвижения российского контента за рубежом.

Отдельное внимание было уделено вопросу возвращения на российский рынок зарубежных рекламных холдингов. Было предложено ввести ограничения на их возвращение и распространить действующую норму об иностранном владении (80/20) на рекламный сектор.

Также представители исследовательских компаний сообщили, что отрасль уже адаптировалась к требованиям локализации и использует отечественные программные решения.

