На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России хотят усилить контроль за качеством меда и круп

«ПГ»: в России могут расширить маркировку бакалейной продукции
true
true
true
close
Dalaifood/Shutterstock/FOTODOM

Минпромторг России хочет расширить перечень отдельных видов бакалейной продукции, подлежащих обязательной маркировке, с 1 марта 2026 года, в «Честном знаке» могут начать регистрировать крупы, злаки, бобовые, зерновые продукты для завтрака, мед, продукты на его основе и не только. Об этом сообщает «Парламентская газета».

В ведомстве считают, что дополнительный контроль этих товаров позволит сократить объемы незаконного оборота съестного и его влияния на развитие социальной сферы и экономики страны. Кроме того, так россияне смогут получать всю информацию о продукции и получат прозрачность товарных рынков.

«Для потребителей маркировка данной продукции предоставит возможность получить всю необходимую информацию о товаре, проверить его на предмет легальности нахождения в обороте и в случае необходимости направить жалобу о выявленных признаках нарушений», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

В августе Правительство России продлило до 28 февраля 2026 года срок окончания добровольного эксперимента по маркированию товаров, в том числе на оптоволоконную продукцию и медицинские изделия. Ранее установленный срок окончания эксперимента по маркировке отдельных видов товаров в государственной системе «Честный знак» перенесен с 31 августа 2025 года на 28 февраля 2026 года.

Ранее сообщалось, что Правительство обложит пошлинами маркировку товаров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами