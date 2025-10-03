В России хотят усилить контроль за качеством меда и круп

Минпромторг России хочет расширить перечень отдельных видов бакалейной продукции, подлежащих обязательной маркировке, с 1 марта 2026 года, в «Честном знаке» могут начать регистрировать крупы, злаки, бобовые, зерновые продукты для завтрака, мед, продукты на его основе и не только. Об этом сообщает «Парламентская газета».

В ведомстве считают, что дополнительный контроль этих товаров позволит сократить объемы незаконного оборота съестного и его влияния на развитие социальной сферы и экономики страны. Кроме того, так россияне смогут получать всю информацию о продукции и получат прозрачность товарных рынков.

«Для потребителей маркировка данной продукции предоставит возможность получить всю необходимую информацию о товаре, проверить его на предмет легальности нахождения в обороте и в случае необходимости направить жалобу о выявленных признаках нарушений», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

В августе Правительство России продлило до 28 февраля 2026 года срок окончания добровольного эксперимента по маркированию товаров, в том числе на оптоволоконную продукцию и медицинские изделия. Ранее установленный срок окончания эксперимента по маркировке отдельных видов товаров в государственной системе «Честный знак» перенесен с 31 августа 2025 года на 28 февраля 2026 года.

Ранее сообщалось, что Правительство обложит пошлинами маркировку товаров.