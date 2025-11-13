На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Из острой фазы в хроническую»: россиян призвали не работать во время болезни

Врач Лишин: работа во время болезни грозит развитием хронических симптомов
close
Depositphotos

Во время болезни важно дать организму время на отдых и полное восстановление. Если же пациент продолжает работать, то его иммунная система перенапрягается, все ресурсы организма истощаются, на фоне чего болезнь будет протекать дольше, а также могут появиться хронические недуги, предупредил в беседе с RT врач-терапевт Виктор Лишин.

Среди осложнений, которые грозят человеку,,= переносящему болезнь на ногах, врач выделил перетекание назофарингита в хронический ринит. Кроме того, боль в горле может перейти из острой фазы в хроническую, когда иммунная система перестанет справляться с нагрузкой, предупредил специалист.

Если заболевание протекает тяжело, с высокой температурой, то работа особенно противопоказана, подчеркнул Лишин.

«Как минимум должна быть нормальная температура. Например, человек уже выздоравливает или человек в начале [болезни] и у него пока нет температуры. Но, опять же, интенсивность должна быть низкая и должны быть перерывы во время работы», — пояснил эксперт.

В пример он привел такой распорядок, при котором рабочий час делится на 30-40 минут труда и на 20-30 минут отдыха – такой подход позволит не перегрузить ослабленный организм, заключил терапевт.

Накануне отзыв в правительство направили законопроект, которым предлагается предоставить россиянам возможность работать в упрощенном режиме во время болезни без перевода на больничный и потери в заработке. Автор инициативы, депутат Ярослав Нилов, пояснил, что новый режим будет добровольным и установится на основании заявления работника при наличии медицинского заключения. По его мнению, это позволит работникам сохранять доход при легких заболеваниях, а работодателям — снизить издержки и избежать проблем с заменой отсутствующих специалистов.

Ранее россиянам рассказали, какая добавка сокращает длительность простуды.

