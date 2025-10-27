проект

Выйти
>
Наука
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, какая добавка сокращает длительность простуды

Врач Прудиус: цинк в первые сутки простуды помогает сократить ее

true
true
true
close
Yav_Olha/Shutterstock/FOTODOM

Прием лекарственных препаратов на основе цинка в первые 24–48 часов после появления симптомов может сократить продолжительность простуды и облегчить самочувствие, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт, эндокринолог Клиники КИТ в Куркино Ирина Прудиус.

«Ионы цинка оказывают прямое воздействие на вирусы: могут блокировать размножение риновирусов (основных возбудителей простуды) в слизистой оболочке носа и горла. К тому же этот элемент критически важен для работы иммунных клеток — Т-лимфоцитов. При его недостатке иммунный ответ на инфекцию слабее», — отметила врач.

Однако эффективность цинка при простуде в значительной степени зависит от условий.

«Работают в основном леденцы для рассасывания и сиропы с ацетатом цинка или глюконатом цинка в составе. Таблетки для проглатывания не так эффективны: цинк должен действовать локально — в горле и носоглотке, где размножается вирус. Кроме того, большое значение имеют доза и время начала приема. Действовать нужно максимально быстро, принять меры лучше в первые 24 часа, пока вирус еще не успел сильно размножиться. Обычная доза цинка — от 75 до 100 мг в сутки. Ее нужно разделить на несколько приемов с перерывом 3–4 часа, но не более», — объяснила доктор.

Важно учитывать и то, что у цинка могут быть побочные действия — тошнота, иногда рвота, расстройство желудка.

«При длительном приеме высоких доз (более 100 мг/день более 2–3 недель) может возникнуть дефицит меди, так как цинк мешает ее усвоению. К тому же он может взаимодействовать с некоторыми антибиотиками и другими препаратами. Поэтому важно проконсультироваться с врачом и не заниматься самолечением, особенно если у вас есть хронические заболевания и вы принимаете другие лекарства, или если речь идет о ребенке. Также стоит заметить, что сами леденцы имеют металлический привкус, что понравится не каждому», — заключила доктор.

Ранее российские ученые нашли новый источник парниковых газов на Камчатке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами