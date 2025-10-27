Россиянам рассказали, какая добавка сокращает длительность простуды

Прием лекарственных препаратов на основе цинка в первые 24–48 часов после появления симптомов может сократить продолжительность простуды и облегчить самочувствие, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт, эндокринолог Клиники КИТ в Куркино Ирина Прудиус.

«Ионы цинка оказывают прямое воздействие на вирусы: могут блокировать размножение риновирусов (основных возбудителей простуды) в слизистой оболочке носа и горла. К тому же этот элемент критически важен для работы иммунных клеток — Т-лимфоцитов. При его недостатке иммунный ответ на инфекцию слабее», — отметила врач.

Однако эффективность цинка при простуде в значительной степени зависит от условий.

«Работают в основном леденцы для рассасывания и сиропы с ацетатом цинка или глюконатом цинка в составе. Таблетки для проглатывания не так эффективны: цинк должен действовать локально — в горле и носоглотке, где размножается вирус. Кроме того, большое значение имеют доза и время начала приема. Действовать нужно максимально быстро, принять меры лучше в первые 24 часа, пока вирус еще не успел сильно размножиться. Обычная доза цинка — от 75 до 100 мг в сутки. Ее нужно разделить на несколько приемов с перерывом 3–4 часа, но не более», — объяснила доктор.

Важно учитывать и то, что у цинка могут быть побочные действия — тошнота, иногда рвота, расстройство желудка.

«При длительном приеме высоких доз (более 100 мг/день более 2–3 недель) может возникнуть дефицит меди, так как цинк мешает ее усвоению. К тому же он может взаимодействовать с некоторыми антибиотиками и другими препаратами. Поэтому важно проконсультироваться с врачом и не заниматься самолечением, особенно если у вас есть хронические заболевания и вы принимаете другие лекарства, или если речь идет о ребенке. Также стоит заметить, что сами леденцы имеют металлический привкус, что понравится не каждому», — заключила доктор.

Ранее российские ученые нашли новый источник парниковых газов на Камчатке.