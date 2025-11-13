Преподавательница колледжа в Башкирии вышвырнула телефон студента в окно

В Башкирии преподавательница колледжа вышвырнула из окна телефон студента, который в нем сидел. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел на паре в колледже города Салавата. По словам одногруппников студента первого курса, преподаватель сначала предупредила юношу, что если он не прекратит пользоваться телефоном на занятии, устройство будет выброшено на улицу.

Учащийся проигнорировал замечание. После этого педагог выполнила свое обещание и вышвырнула смартфон из окна третьего этажа.

По факту случившегося администрация учебного заведения начала служебную проверку. Преподаватель, фигурирующая в инциденте, отказалась от комментариев.

