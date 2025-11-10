На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Татарстане студент колледжа ударил ножом сокурсника в общежитии

В Казани студент колледжа напал на сокурсника с ножом в общежитии
Shutterstock

В Казани молодой человек напал на сокурсника с ножом и порезал его. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Инцидент произошел в одном из общежитий строительного колледжа в районе Дербышки в ночь с 9 на 10 ноября. По предварительной информации, поздно вечером поссорились двое первокурсников, которым нет еще 18 лет. Юноши обменялись обзывательствами, после чего разошлись. Через некоторое время один из молодых людей продолжил конфликт, на этот раз вооружившись ножом.

По словам других студентов, нападавшего можно охарактеризовать как человека необщительного и замкнутого.

Ранее в Калининграде студент напал на одногруппника с молотком из-за травли.

