В областной инфекционной больнице в Саратове произошел пожар

SHOT: семь человек пострадали в результате пожара в больнице в Саратове
Shutterstock

По меньшей мере семь человек пострадали в результате пожара в областной инфекционной больнице в Саратове. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что пожар произошел в ночь на 13 ноября около 2:40 по местному времени. Загорелась одна из палат в больничном корпусе №5, расположенном на Московском шоссе.

В результате происшествия около 100 пациентов пришлось эвакуировать в другой корпус больницы. Семь человек успели надышаться дымом, им сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь, говорится в сообщении.

Местная прокуратура проводит проверку.

12 ноября сообщалось, что в Саратове произошло частичное обрушение жилого дома. В здании имеется три квартиры, являющиеся муниципальной собственностью и признанные непригодными для проживания. Прокуратура проверит исполнение жилищного законодательства. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о халатности.

Ранее в Оренбурге произошел пожар в жилом доме.

