В Саратове частично обрушился жилой дом

Частичное обрушение жилого дома произошло в Саратове. Об этом сообщила прокуратура Саратовской области в Telegram-канале.

По данным ведомства, здание расположено на 2-й Речной улице.

«Предварительно установлено, что здание 1950 года постройки, в нем имеется три квартиры, являющиеся муниципальной собственностью и признанные непригодными для проживания», — говорится в заявлении.

Из него следует, что в результате инцидента никто не пострадал. При этом прокурор Саратовской области Сергей Филипенко взял на контроль устранение нарушений прав граждан, проживающих в доме.

Сотрудникам надзорного ведомства предстоит проверить исполнение жилищного законодательства и дать оценку действиям ответственных лиц. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования.

На сайте регионального управления Следственного комитета РФ сообщается, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о халатности. В настоящее время следователи осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в Московской области при обрушении части конструкции горнолыжного комплекса пострадали три человека.