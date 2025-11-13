Российский врач назвала популярные БАДы, которые на самом деле бесполезны

Рынок биологически активных добавок сегодня растет быстрее, чем рынок лекарственных средств. Баночки с обещаниями «энергии», «омоложения» и «восстановления» заполнили ленты соцсетей и полки аптек. Однако доказательная медицина смотрит на эти обещания скептически: большая часть популярных добавок не делает того, что им приписывает реклама, заявила в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анна Одерий.

«Например, альфа-липоевая кислота. На самом деле это антиоксидант, который организм и так синтезирует сам. Исследования показали: у здоровых людей она значимо не влияет ни на вес, ни на обмен веществ. Минимальный эффект наблюдался только у пациентов с диабетом на симптомы диабетической нейропатии и то — незначительный. Поэтому заявления о «очищении организма» и «ускорении метаболизма» — не более чем маркетинговый ход», — объяснила специалист.

По ее словам, коллаген также не оправдывает громких обещаний производителей. Производители обещают гладкую кожу и крепкие суставы. Но при попадании в ЖКТ коллаген просто распадается на аминокислоты, как и любой другой белок. Из них, в свою очередь, строятся абсолютно разные белки организма: актин, миозин, эластин и другие.

«Организм никак не узнает, что аминокислоты из этой капсулы должны пойти на синтез именно коллагена. Да, исследования есть, но эффект скромный, клинически малозначимый и связан скорее с общим увеличением белка в рационе, а не с чудесными свойствами самой добавки», — отметила врач.

Не меньше иллюзий, по ее словам, связаны с коэнзимом Q10. Добавка поддерживает митохондрии, дает силу и молодость — так звучит реклама.

«Но у здорового человека уровень коэнзима Q10 в норме, и добавки не дают ощутимого прироста энергии или выносливости. Исключение — пациенты с сердечной недостаточностью, где Q10 может использоваться как часть терапии. Остальным — просто дорогая иллюзия бодрости», — заявила Одерий.

Отдельно специалист отметила пробиотики. Сегодня их советуют всем подряд — для иммунитета, для ЖКТ, после антибиотиков. Но по словам врача, эффективность пробиотиков зависит от конкретных штаммов и состояния человека. Для здоровых людей доказательств пользы нет, а при бесконтрольном приеме возможен и вред — например, нарушение естественного баланса микрофлоры.

По ее словам, аналогичная ситуация наблюдается и с микроэлементами.

«Селен, цинк, биотин — «на всякий случай» не работают. Их часто назначают для волос, ногтей и кожи. Но если питание полноценное, дефицита нет — эффекта тоже не будет. Данные добавки приносят пользу только тогда, когда восполняют реальный дефицит. Все остальное — просто дорогая рутина без смысла», — подчеркнула невролог.

Эксперт обратила внимание, что маркетинг часто побеждает здравый смысл.

«Рекламе проще. Она говорит языком желаний: «детокс», «восстановление», «антиэйдж». Наука говорит языком фактов: «не доказано», «эффект минимален». Люди хотят быстрый результат — и маркетинг им его обещает. А вот реальные изменения требуют привычек: сна, движения, сбалансированного питания. А если вас что-то беспокоит, то обязательно проконсультируйтесь с врачом», — резюмировала Одерий.

