Голую пенсионерку обнаружили у дороги в Луганске

В Луганске у дороги обнаружили пенсионерку без одежды. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Инцидент произошел в темное время суток — водители обратили внимание на обнаженную пожилую женщину, которая шагала вдоль дороги. Очевидцы сразу же вызвали для пенсионерки сотрудников правоохранительных органов и скорую медицинскую помощь.

По словам местных жителей, пенсионерку могли выгнать из дома. Что конкретно произошло с женщиной и при каких обстоятельствах она оказалась на улице без одежды, в настоящее время неизвестно.

До этого голая пациентка сбежала домой из института имени Склифосовского. Девушка примерно за час добралась до дома, где ее встретили родители. Те вызвали правоохранительные органы и вместе с ними отправили дочь обратно.

Ранее в Приморье мать выбежавшего голым на дорогу ребенка объяснила, что случилось.