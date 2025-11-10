Адвокат надругался над жертвой группового изнасилования, обещав помочь ей с делом

В Индии правоохранители задержали адвоката, которого подозревают в надругательстве над жертвой группового изнасилования. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш. Согласно материалам дела, 40-летний мужчина пообещал 24-летней девушке, которая в 2022 году стала жертвой группового изнасилования, помощь в получении компенсации. Под предлогом обсуждения деталей предстоящего суда он позвал девушку пообщаться в номер одной из гостиниц Агры, где надругался над ней.

Через два дня полиция задержала подозреваемого при попытке скрыться. Мужчина пытался убежать от правоохранителей — забрался на крышу дома, спрыгнул и сломал обе ноги.

Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».

