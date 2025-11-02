На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медбрат изнасиловал 17-летнюю пациентку психиатрической клиники

Медбрат восемь раз за ночь заходил в палату к юной американке и изнасиловал ее
Baltimore County Police

В США медбрат несколько раз за ночь заходил в палату к 17-летней пациентке и надругался над ней. Об этом пишет Mirror.

По данным таблоида, 35-летний Майкл Кабаналан, медработник психиатрической больницы в округе Балтимор, был арестован по обвинению в изнасиловании юной пациентки. Записи с камеры видеонаблюдения показали, что он восемь раз заходил в ее палату за одну ночь.

Как сообщается, жертва имеет психические отклонения, из-за которых не могла дать согласие на секс. 4 сентября Кабаналан попросил у нее номер телефона и аккаунт в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Затем девушку выписали из клиники, после чего мужчина забрал ее к себе домой, где дважды изнасиловал.

Мать девушки отследила ее местонахождение с помощью специального приложения, и подросток сообщила ей о пережитом сексуальном насилии. Тогда женщина обратилась в Службу защиты детей.

Сначала руководство больницы, где работал подозреваемый, отстранило его от работы, а затем полностью уволило. 21 октября Кабаналан был арестован и сейчас содержится под стражей без права внесения залога.

Ранее мужчины прикинулись полицейским и изнасиловали женщину под предлогом поиска наркотиков.

