Пилот самолета подделал сертификаты и несколько месяцев выполнял рейсы в Европе

Пилот с фальшивыми документами стал капитаном самолета в литовской авиакомпании

Неквалифицированный пилот несколько месяцев летал на пассажирских самолетах по всей Европе, используя поддельные документы. Об этом сообщает Aero Telegraph.

По данным издания, речь идет о сотруднике литовской авиакомпании Avion Express, который ранее работал вторым пилотом в индонезийской авиакомпании Garuda. В Avion Express заявили, что получили информацию о возможных нарушениях и сразу начали внутреннюю проверку.

Мужчину заподозрили в подделке сертификатов ради получения должности капитана. Как сообщается, он несколько месяцев пилотировал самолеты с сотнями пассажиров на борту.

«Компания недавно получила непроверенную информацию о его профессиональном опыте. Было немедленно начато внутреннее расследование, которое в настоящее время продолжается», — отметили в Avion Express.

Представители авиакомпании подчеркнули, что процедуры приема на работу соответствуют международным авиационным нормам, а безопасность пассажиров остается главным приоритетом.

