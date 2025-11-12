На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Власти Индии признали терактом подрыв автомобиля у исторической крепости

Правительство Моди признало подрыв авто в Нью-Дели терактом
true
true
true
close
Youtube/Students Prep

Правительство Нарендры Моди признало подрыв автомобиля в столице Индии Нью-Дели терактом. Об этом пишет The Print.

Индийский кабмин принял резолюцию, в которой инцидент был охарактеризован как «чудовищный террористический акт, совершенный антинациональными силами посредством взрыва автомобиля у Красного форта» и поручил правоохранительным органам в кратчайшие сроки провести расследование преступления. В правительстве Индии подчеркнули, что «правонарушители, их сотрудники и их спонсоры» должны идентифицированы и привлечены к ответственности.

Около 19:00 10 ноября возле выхода со станции метро Lal Qila взорвался белый Hyundai i20. Взрыв произошел возле популярного у туристов исторического Красного форта. По данным следствия, главный подозреваемый, известный как доктор Умар У Наби из Пулвамы, управлял автомобилем во время взрыва.

Во время теракта в Индии не выжили 13 человек. Ранения получили больше 20 граждан. Несколько автомобилей, находившихся рядом с места происшествия, загорелись.

Ранее в МИД России выразили соболезнования в связи с терактом в столице Индии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами