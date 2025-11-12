Власти Индии признали терактом подрыв автомобиля у исторической крепости

Правительство Нарендры Моди признало подрыв автомобиля в столице Индии Нью-Дели терактом. Об этом пишет The Print.

Индийский кабмин принял резолюцию, в которой инцидент был охарактеризован как «чудовищный террористический акт, совершенный антинациональными силами посредством взрыва автомобиля у Красного форта» и поручил правоохранительным органам в кратчайшие сроки провести расследование преступления. В правительстве Индии подчеркнули, что «правонарушители, их сотрудники и их спонсоры» должны идентифицированы и привлечены к ответственности.

Около 19:00 10 ноября возле выхода со станции метро Lal Qila взорвался белый Hyundai i20. Взрыв произошел возле популярного у туристов исторического Красного форта. По данным следствия, главный подозреваемый, известный как доктор Умар У Наби из Пулвамы, управлял автомобилем во время взрыва.

Во время теракта в Индии не выжили 13 человек. Ранения получили больше 20 граждан. Несколько автомобилей, находившихся рядом с места происшествия, загорелись.

Ранее в МИД России выразили соболезнования в связи с терактом в столице Индии.