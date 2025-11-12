На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько баллов набрала не принятая в школу девочка из Латвии

«Регнум»: девочка из Латвии, которую не приняли в школу, набрала 18 баллов из 20
Catherine Utorova/Shutterstock/FOTODOM

Раскрыты тестовые баллы не зачисленной в школу русской девочки из Латвии. Информацию публикует агентство «Регнум».

Выяснилось, что девочка набрала 18 баллов из 20, справившись с 90% заданий. Ее лишили двух баллов за задания, которые предусматривали создание монологов и понимание прослушанного текста.

«По какой-то непонятной причине русскоговорящего ребенка, который к тому же сдал официальный тест практически идеально, не захотели допускать к учебе и отказали!» — выразила недовольство мать ребенка.

Женщина уточнила, что с ней связались сотрудники департамента образования и рассказали, что заявление на зачисление девочки во второй класс сейчас на стадии рассмотрения.

Известно, что живя в Латвии семья девочки в быту общалась на русском языке. Ученице было тяжело понимать латышский язык в школе.

Данный инцидент прокомментировали в Департаменте образования и науки горда Москвы. Там напомнили, что с 1 апреля 2025 года вступил в силу федеральный закон, который обязывает детей иностранных граждан проходить проверку на знание русского языка перед поступлением в школу.

Задания разработаны Федеральным институтом педагогических измерений и адаптированы под разные образовательные уровни. Для второго класса тестирование включает в себя устную и письменную части. Критерии оценивания регламентированы федеральным законодательством.

Согласно федеральному законодательству минимальный порог для успешного прохождения тестирования составляет не менее 90% от максимального количества баллов (для второго класса - 18 из 20 баллов). Родители могут подать апелляцию в течение двух рабочих дней с момента получения результатов.

«В ходе апелляционной комиссии эксперты пересмотрели итоги работы девочки и коллегиально приняли решение увеличить результат на один балл. Таким образом, был достигнут минимальный порог, и ребенок будет зачислен в одну из московских школ в соответствии с законодательством», — добавили в департаменте.

Ранее в Литве объяснили невозможность отказа от изучения русского языка в школах.

