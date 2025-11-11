На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РФ переехавшую из-за границы русскую девочку не приняли в школу

Переехавшей из Латвии русской девочке отказали в зачислении в школу в РФ
Shutterstock

Русскую девочку, чья семья в 2025 году переехала из Латвии в РФ, не зачислили в школу. Об этом пишет «Регнум».

Как выяснили журналисты, родители девочки незадолго до переезда подали документы на получение вида на жительство в России. Известно, что члены семьи в бытовой жизни общаются на русском языке. Из-за этого ребенок не понимала учителей в латвийской школе и сталкивалась с проблемами, рассказала ее мать.

При этом после переезда в РФ родители подали заявление о зачислении их дочери во второй класс, но его несколько раз отклонили. Взрослые даже начали водить девочку на дополнительные занятия, но комиссия сочла, что ребенок не справилась с тестовыми заданиями.

«Что такого должен знать восьмилетний ребенок?» — задалась вопросом мать девочки.

Она подчеркнула, что ее дочь из-за невозможности ходить в школу испытывает недостаток общения.

В октябре группа депутатов Государственной думы России предложила освободить от экзамена на знание русского языка при поступлении в школу тех детей мигрантов, для которых русский является единственным родным языком. По мнению парламентария, тестирование таких детей не имеет смысла.

Ранее в РФ призвали создать механизм по обучению детей мигрантов русскому языку.

