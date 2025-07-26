В Литве объяснили невозможность отказа от изучения русского языка в школах

Литва не может в ближайшие годы отказаться от изучения русского языка в школе в связи с дефицитом учителей, которые могли бы вместо русского преподавать другой иностранный язык. Об этом в эфире радио LRT заявил замминистра образования, науки и спорта Йонас Петкявичюс.

«Из того, что мы отказываемся от русского языка, но не можем предложить школьнику преподавание другого иностранного языка, ничего не выйдет», — сказал он.

По его словам, проблему с отказом от русского языка следует оценивать комплексно. Петкявичюс подчеркнул, что прежде всего необходимо подготовить и переквалифицировать учителей, но на это потребуется время.

До этого министр культуры Литвы Шарунас Бирутис заявил, что понимает общественное возмущение из-за распространенности русского языка в стране. По его словам, в Литве есть государственный язык, а потакание людям, которые злонамеренно не говорят по-литовски, — вопрос самоуважения.

Ранее генсек НАТО Рютте напугал литовцев русским языком.