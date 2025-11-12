На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Свердловской области уволили полицейского, распылившего огнетушитель женщине в лицо

Уральский полицейский был уволен за нападение с огнетушителем на соседку
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

На Урале сотрудника полиции уволили после того, как он распылил огнетушитель в лицо женщине. Об этом URA.RU рассказал адвокат пострадавшей Сергей Самков.

Инцидент произошел в конце сентября в Алапаевске. Тогда подполковник полиции вступил в конфликт со своей соседкой по даче из-за дикорастущего винограда, который перешел на ее участок. В ходе ссоры он распылил огнетушитель женщине в лицо. Пострадавшая провела в больнице шесть дней и обратилась к адвокату.

Тот выяснил, что нападавший является сотрудником правоохранительных органов, и написал обращения в прокуратуру, СК и МВД. В ведомстве провели доследственную проверку. Так как полицейский напал на женщину во внеслужебное время, на него завели уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил, что силовика отстранили от выполнения служебных обязанностей. Он был уволен за проступок, дискредитирующий честь сотрудника органов внутренних дел.

Ранее в Калининграде осудили экс-полицейских, которые пытали людей и подбрасывали наркотики.

