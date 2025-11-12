На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Китай экстрадировали бизнесмена, связанного с подпольными онлайн-казино

Таиланд экстрадировал в Китай бизнесмена, связанного с подпольными онлайн-казино
close
Thomas Peter/Reuters

Таиланд экстрадировал в КНР китайского бизнесмена Шэ Чжицзяна по запросу Китая. Об этом пишет газета Bangkok Post.

В Китае мужчину обвиняют в организации нелегальных онлайн-казино.

«Полиция Таиланда сегодня вывезла китайско-камбоджийского бизнесмена Шэ Чжицзяна из бангкокской тюрьмы «Клонг Прем» в аэропорт, откуда он был экстрадирован в КНР», — говорится в сообщении.

Среди полицейских, сопровождавших преступника в аэропорт, был заместитель начальника главного управления Национальной полиции Таиланда генерал-лейтенант Чирапхоп Пхуридет.

До этого суд Парижа принял решение выдать властям США россиянина Даниила Касаткина, обвиняемого в участии в деятельности международной преступной хакерской группировки. 26-летний российский профессиональный баскетболист, атакующий защитник, выступающий за клуб МБА-МАИ из Москвы, провел под стражей во Франции четыре месяца, после чего будет экстрадирован в Америку, где ему грозит до 25 лет лишения свободы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Эквадор экстрадировал главу наркокартеля «Лос-Чонерос» в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами