В Китай экстрадировали бизнесмена, связанного с подпольными онлайн-казино

Таиланд экстрадировал в КНР китайского бизнесмена Шэ Чжицзяна по запросу Китая. Об этом пишет газета Bangkok Post.

В Китае мужчину обвиняют в организации нелегальных онлайн-казино.

«Полиция Таиланда сегодня вывезла китайско-камбоджийского бизнесмена Шэ Чжицзяна из бангкокской тюрьмы «Клонг Прем» в аэропорт, откуда он был экстрадирован в КНР», — говорится в сообщении.

Среди полицейских, сопровождавших преступника в аэропорт, был заместитель начальника главного управления Национальной полиции Таиланда генерал-лейтенант Чирапхоп Пхуридет.

До этого суд Парижа принял решение выдать властям США россиянина Даниила Касаткина, обвиняемого в участии в деятельности международной преступной хакерской группировки. 26-летний российский профессиональный баскетболист, атакующий защитник, выступающий за клуб МБА-МАИ из Москвы, провел под стражей во Франции четыре месяца, после чего будет экстрадирован в Америку, где ему грозит до 25 лет лишения свободы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Эквадор экстрадировал главу наркокартеля «Лос-Чонерос» в США.