В аэропорту Владивостока задержали россиянку, бросившую дочь в Таиланде

Во Владивостоке задержали женщину, бросившую дочь в отеле в Таиланде
Эрика Милашкина/VK

Российская туристка, которая бросила четырехлетнюю дочь в отеле Бангкока и исчезла, прибыла на территорию России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иммиграционную полицию.

По их данным, женщина прилетела во Владивосток. После того, как она оказалась в местном аэропорту, ее задержали. Отмечается, что в отношении Владыко тайская полиция провела следственные мероприятия.

Женщина пропала в сентябре текущего года. Владыко оставила в отеле маленькую дочь и отправилась в один из районов Бангкока с оживленной ночной жизнью.

Спустя некоторое время после пропажи матери девочку отправили в местный детдом, после чего передали бабушке в Россию.

Саму родительницу нашли спустя неделю, но вскоре она исчезла снова. Ее обнаружила миграционная полиция, потому что к этому моменту ее разрешенный срок пребывания в стране закончился.

На острове Самуи у женщины, по данным СМИ, был дом, который достался ей в наследство от отца.

