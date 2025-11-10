На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянку, оставившую маленькую дочь в отеле, депортируют в РФ

РИА Новости: туристку из РФ Владыко депортируют на родину
Эрика Владыко/VK

Россиянка Эрика Владыко, которая оставляла четырехлетнюю дочь одну в гостинице, вернется в РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на консульский отдел посольства России в Таиланде.

По данным ведомства, женщину депортируют 12 ноября, на рейсе, следующем из Бангкока во Владивосток.

О пропаже Владыко стало известно в сентябре текущего года. Туристка оставила в отеле своего ребенка и отправилась в один из районов города. Девочку позже обнаружили горничные, несовершеннолетнюю отправили сначала в местный детдом, затем – передали бабушке в России.

Спустя почти неделю женщину обнаружили, но вскоре она снова пропала. Так как к этому моменту разрешенный срок пребывания в стране истек, ее задержала иммиграционная полиция.

Известно, что женщина проживала на острове Самуи, где в наследство от отца ей достался дом. В беседе с волонтерами она якобы рассказала, что из-за недвижимости ее кто-то преследовал.

