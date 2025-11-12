Россия и Казахстан подписали меморандум об открытии совместных школ

Россия и Казахстан подписали меморандум о намерениях открыть совместные школы в двух странах. Об этом объявили во время церемонии.

Документ подписали министр просвещения России Сергей Кравцов и министр просвещения Республики Казахстан Жулдыз Сулейменова.

Во время мероприятия Кравцов поблагодарил коллегу из Казахстана за активизацию работы по созданию совместных школ в России и Казахстане, отмечается на сайте Минпросвещения России.

До этого президент России Владимир Путин поблагодарил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева за поддержку русского языка. Он подчеркнул, что русский язык является одним из официальных в Казахстане. При этом руководство республики поддерживает его использование в различных сферах жизни, добавил глава государства.

11 ноября «Российская газета» опубликовала статью казахстанского лидера под названием «Вечная дружба — путеводная звезда для наших народов». В ней Токаев отметил, что русский язык в его стране пользуется особым признанием и поддержкой. По его словам, русский язык занимает важное место в социально-политической, научно-образовательной и духовной жизни Казахстана.

Ранее школьникам Кыргызстана передали более 600 тысяч учебников русского языка.