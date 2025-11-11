На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Школьникам Кыргызстана передали более 600 тысяч учебников русского языка

Фонд «Моя история» помог передать учебники русского языка школьникам Кыргызстана
true
true
true
close
Пресс-служба фонда «Моя история»

В Бишкеке прошла торжественная церемония передачи 651 000 учебников русского языка для школьников Кыргызстана, сообщает пресс-служба фонда «Моя история».

Торжественная церемония передачи книг прошла при совместном участии министерства просвещения РФ, фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история» и АО издательство «Просвещение».

В пресс-службе фонда отметили, что с начала 2025 года коллектив авторов из России и Кыргызстана разработали и адаптировали учебники для 1,2,5 и 7 классов на обоих языках. В учебниках появились обновленные географические объекты, валюта, имена персонажей, а также были добавлены материалы в сфере культуры, истории, произведений национального искусства, литературы и народного творчества Кыргызстана.

Новые учебники, как отметили в пресс-службе фонда, соответствуют новым образовательным стандартам Кыргызстана с 12-летней моделью обучения.

С российской стороны учебники передал вице-премьер правительства РФ Алексей Оверчук.

«За два года фонд «Моя история» в рамках проекта по разработке, адаптации, закупке и поставке учебников русского языка (в том числе как иностранного) для зарубежных образовательных организаций передал почти 2 млн школьных учебников странам-партнерам России и продолжит расширять эту масштабную просветительскую миссию», — рассказал директор фонда Иван Есин.

Напомним, в 2025 году в рамках расширения российско-кыргызского сотрудничества в области просвещения на базе Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы в Уфе прошли курсы повышения квалификации для кыргызских учителей русского языка. Также прошла профильная языковая смена, в которой приняли участие сотни школьников из Кыргызстана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами