Школьникам Кыргызстана передали более 600 тысяч учебников русского языка

В Бишкеке прошла торжественная церемония передачи 651 000 учебников русского языка для школьников Кыргызстана, сообщает пресс-служба фонда «Моя история».

Торжественная церемония передачи книг прошла при совместном участии министерства просвещения РФ, фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история» и АО издательство «Просвещение».

В пресс-службе фонда отметили, что с начала 2025 года коллектив авторов из России и Кыргызстана разработали и адаптировали учебники для 1,2,5 и 7 классов на обоих языках. В учебниках появились обновленные географические объекты, валюта, имена персонажей, а также были добавлены материалы в сфере культуры, истории, произведений национального искусства, литературы и народного творчества Кыргызстана.

Новые учебники, как отметили в пресс-службе фонда, соответствуют новым образовательным стандартам Кыргызстана с 12-летней моделью обучения.

С российской стороны учебники передал вице-премьер правительства РФ Алексей Оверчук.

«За два года фонд «Моя история» в рамках проекта по разработке, адаптации, закупке и поставке учебников русского языка (в том числе как иностранного) для зарубежных образовательных организаций передал почти 2 млн школьных учебников странам-партнерам России и продолжит расширять эту масштабную просветительскую миссию», — рассказал директор фонда Иван Есин.

Напомним, в 2025 году в рамках расширения российско-кыргызского сотрудничества в области просвещения на базе Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы в Уфе прошли курсы повышения квалификации для кыргызских учителей русского языка. Также прошла профильная языковая смена, в которой приняли участие сотни школьников из Кыргызстана.