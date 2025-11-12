Калининградка, потерявшая при родах двойню, требует у перинатального центра 20 млн

Жительница Калининградской области, потерявшая двойню и лишившаяся матки после преждевременных родов, потребовала 20 млн рублей у перинатального центра. Об этом стало известно «Клопс».

Трагедия произошла в июле этого года с 28-летней Марией, жительницей одного из поселков Калининградской области. Она долго пыталась забеременеть и наконец узнала, что ждет двойню. Оба плода развивались нормально, но на 18-й неделе у женщины начались проблемы — «начало потягивать внизу живота». 18 июля ее наконец госпитализировали в перинатальный центр.

Следующие несколько дней Мария мучалась от сильных болей и длительных схваток. В итоге одна из девочек родилась бездыханной, а сердце ее сестры остановилось спустя 26 дней в реанимации.

«На сроке 23 недели и два дня родилась первая девочка — ее буквально успела поймать акушерка, прибежавшая на мой крик. Дочь унесли в реанимацию. Около четырех утра меня ввели в наркоз. <...> Проснулась я разрезанной, с огромной кровопотерей и удаленной маткой. Теперь я больше не смогу родить ребенка», — объясняла калининградка.

Вместе с мужем и при поддержке адвоката Елены Арсентьевой она уже подала иск к перинатальному центру. Супруги, лишившиеся права на материнство и отцовство, требуют по 10 млн рублей каждому в качестве компенсации морального и материального вреда.

«Потеря единственного ребенка — это большая трагедия для нас, а невозможность иметь в будущем детей не дает забыть об этой потере, как и полностью оправиться от нее», — говорится в исковом заявлении.

Заседание по иску состоится 3 декабря в Центральном суде Калининграда.

Ранее в Китае школьнику по ошибке удалили несколько органов во время операции.