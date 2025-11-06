На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Китае школьнику по ошибке удалили несколько органов во время операции

Китайскому школьнику по ошибке удалили несколько органов во время операции
Shutterstock/FOTODOM

В Китае школьник остался прикованным к постели после операции, в ходе которой по ошибке удалили ему несколько органов, пишет Mothership.

Как сообщает СМИ, школьнику Сяо Е провели 14-часовую операцию по удалению предполагаемой опухоли брюшной полости. Однако в ходе хирургического вмешательства врачи удалили ему двенадцатиперстную кишку, тонкую кишку, поджелудочную железу, желчный пузырь, две трети желудка и большую часть толстой кишки.

История началась после того, как в 2023 году другой ребенок случайно ударил Сяо в живот. Врачи диагностировали гематому и настояли на операции. Во время процедуры медики неоднократно выходили к родственникам за согласием на новые манипуляции, утверждая, что обнаружили опухоль и сильное кровотечение. Семья подписала четыре документа под давлением, так как врачи обвинили их в отказе от лечения.

Полный масштаб вмешательства семья узнала только после операции. Независимая судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что действия больницы были неправильными и напрямую связаны с тяжелым состоянием ребенка.

По словам матери мальчика, после операции у сына полностью отсутствует пищеварительная система. Чтобы выжить, он вынужден получать питание внутривенно. Больница выплатила семье компенсацию в размере $28 тысяч, однако этих средств недостаточно для постоянного ухода.

Ранее в Китае на коже женщины после самолечения появились змеиные узоры.

