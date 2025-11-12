Штабные учения по действиям при землетрясении пройдут в МЧС России

МЧС России проведет штабную тренировку по действиям при землетрясении в декабре

МЧС России проведет в декабре тренировку по плану действий при землетрясении в сейсмически активных регионах. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Как отмечается в сообщении, на местах предстоит отработать весь спектр слаженности действий органов управления на всех уровнях в момент землетрясения. Будет отработано все, начиная «от передачи информации до выполнения мероприятий и отработки единого алгоритма действий руководителей и работников социальных объектов».

Решение о проведении такой тренировки было принято на заседании правкомиссии под председательством главы МЧС Александра Куренкова 12 ноября.

По данным министерства, примерно 60% россиян проживают в сейсмоопасных зонах. Землетрясения на Камчатке в конце июля этого года стали своего рода проверкой эффективности выполненных ранее мероприятий по сейсмоизоляции зданий, говорится в сообщении МЧС.

30 июля у берегов Камчатки произошло сильное землетрясение с магнитудой 8,8. Это сейсмическое событие стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.

Кроме того, оно привело к увеличению вулканической активности. Впервые за 625 лет начал извергаться вулкан Крашенинникова, активизировались вулканы Авачинский и Ключевский.

