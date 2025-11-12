На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Штабные учения по действиям при землетрясении пройдут в МЧС России

МЧС России проведет штабную тренировку по действиям при землетрясении в декабре
close
Максим Богодвид/РИА Новости

МЧС России проведет в декабре тренировку по плану действий при землетрясении в сейсмически активных регионах. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Как отмечается в сообщении, на местах предстоит отработать весь спектр слаженности действий органов управления на всех уровнях в момент землетрясения. Будет отработано все, начиная «от передачи информации до выполнения мероприятий и отработки единого алгоритма действий руководителей и работников социальных объектов».

Решение о проведении такой тренировки было принято на заседании правкомиссии под председательством главы МЧС Александра Куренкова 12 ноября.

По данным министерства, примерно 60% россиян проживают в сейсмоопасных зонах. Землетрясения на Камчатке в конце июля этого года стали своего рода проверкой эффективности выполненных ранее мероприятий по сейсмоизоляции зданий, говорится в сообщении МЧС.

30 июля у берегов Камчатки произошло сильное землетрясение с магнитудой 8,8. Это сейсмическое событие стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.

Кроме того, оно привело к увеличению вулканической активности. Впервые за 625 лет начал извергаться вулкан Крашенинникова, активизировались вулканы Авачинский и Ключевский.

Ранее на Кипре произошло мощное землетрясение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами